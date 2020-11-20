В ГИБДД назвали смертельно опасный участок трассы Сибирь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Даже опытные водители со стажем в несколько десятков лет попали в ДТП на самом опасном участке трассы Сибирь. К выводу, что именно эти 10 км в Усольском районе вблизи села Биликтуй, самые опасные пришли сотрудники ГИБДД проанализировав аварийность на федеральной дороге.

Получилось, что за неполных два года случилось 22 ДТП. В этих авариях погибло семь человек, еще 31 участник происшествий получил различные травмы.

«В каждом третьем происшествии транспортным средством управлял опытный водитель, имеющий стаж от 10 до 40 лет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Лишь в трех ДТП за рулем находилась женщина».

И в большинстве случаев в авариях виноваты были сами водители – большинство из них превысили скорость, выезжали на встречку, не соблюдали дистанцию. Из-за неблагоприятных погодных условий в Усольском районе этот участок трассы патрулируют полицейские. Только за один день остановлено 22 нарушителя ПДД. Сегодня, 20 ноября, экипаж ГИБДД продолжит свою работу на опасном отрезке федеральной трассы.

Напомним, что недавно сотрудники ГИБДД назвали трассу Сибирь и вовсе самой опасной в Приангарье. Всего за 9 месяцев этого года там погиб 21 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08