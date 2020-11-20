Еще 269 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 269 человек. Общее число зарегистрированных на территории региона случаев инфицирования возросло до 29 652.

«Выздоровели из этого числа 25 066 человек, за минувшие сутки - 674», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «В больницах Приангарья 20 ноября – 4330 пациентов с COVID-19».

Увы, в пятницу также стало известно о смерти еще 18 заболевших от коронавируса. Всего с начала пандемии в области скончалось уже 870 инфицированных: причиной смерти 736 из них стал именно коронавирус, еще 134 зараженных сгубили другие болезни.

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