Бездомного заживо сожгли в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Бездомный 63-летний мужчина загорелся около поздним вечером, 19 ноября в подъезде жилого дома по улице Терешковой, в Иркутске. С сильнейшими ожогами его доставили в больницу. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Что произошло в подъезде, точно неизвестно. По предварительной информации, бездомного подожгли. Сейчас полицейские и следователи ищут свидетелей и очевидцев. Допрашиваются жильцы дома и изучаются камеры видеонаблюдения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Просим откликнуться всех, кто что либо знает о подробностях трагедии.

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