Пробки в Иркутске 20 ноября: в городе 8 баллов. Карта: ЯндексПробки.

Пробки 20 ноября в Иркутске на 19.00 вечера сервис ЯндексПробки оценивает на 8 баллов. Улицы в городе забиты транспортом. По оценкам сервисной службы, полностью напряжение на дорогах спадет к 21.00. Так что, если у кого есть возможность подождать, лучше это сделать.

"Зафиксирована необычно сложная пробка — Трактовая улица, автодорожный мост через реку Иркут, от остановки Бакалея до моста через железную дорогу. В пробке длиной 3 км можно потерять 45 минут, что на 24 минуты больше обычного. Следующая серьезная пробка - в другой стороне города. Это район улица Ширямова, плотина Иркутской ГЭС, от Депутатской до Старокузьмихинской улицы. В пробке длиной 3.3 км можно потерять 27 минут, что на 20 минут больше обычного".

Что касается пробки на Трактовой, это ее ЯндексПробки оценивают по шкале 10 из 10 возможных. Выбирая дорогу домой, учитывайте карту.