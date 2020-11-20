Студенты-медики будут получать ежемесячные выплаты

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Президент России Владимир Путин предложил ввести доплаты студентам медицинских вузов и училищ, принимающих участие в оказании помощи больным коронавирусом. Студенты, ординаторы, аспиранты будут получать по 10 тысяч рублей в месяц, а учащиеся медучилищ – 7 тысяч рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках заседания оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 поручил профильным министерствам провести расчеты и подготовить необходимые документы.

На заседании также обсудили вопросы развертывания дополнительного коечного фонда. В Иркутской городской клинической больнице № 3 открылось инфекционное отделение на 90 коек, более ста мест создают в Ангарске. В целом в медучреждениях региона насчитывается почти 5,5 тыс. коек, из них 1,5 тыс. с кислородной поддержкой.

Еще одним вопросом, поднятым на совещании, стали сроки проведения анализов на коронавирус. Как доложила замминистра здравоохранения региона Галина Синькова, лечебные учреждения должны войти в график, который предполагает выдачу результатов спустя 48 часов. Губернатор попросил подключиться к этой работе глава отдаленных территорий.

- Необходимо обратить внимание на сокращение времени доставки анализов в лабораторию. Нужно определить, на каком этапе происходят задержки, и представить варианты решения проблемы, - сказал Игорь Кобзев.

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