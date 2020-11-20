41% работников в Иркутской области увольняются из-за ссор с начальством Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не только пандемия причина увольнений. В Иркутской области 41% сотрудников пишут заявление по собственному желанию из-за скандалов с шефом. И всего 30% работающих никогда не сталкивались с колкостями или обесцениванием труда.

- Чаще всего с психологическим давлением со стороны начальства встречаются сотрудники сфер HR и медицины, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко. - А на некорректное поведение коллег жалуются 37% опрошенных, это самый высокий показатель в Сибири.

Половина решает конфликты на месте, некоторые жалуются вышестоящему начальству. Есть и те, кто молча терпит грубости, боясь потерять должность.

Кроме пренебрежения и высокомерия, сибирячки жалуются на интриги и сплетни на рабочем месте, а мужчины - на нецензурную брань и кумовство.

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