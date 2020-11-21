Двое детей пострадали в ДТП в Свирске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария на улице Ленина в Свирске произошла вечером, 18 ноября. 17-летний подросток за рулем Жигулей, превысив скорость, не справился с управлением, съехал с дороги, и врезался в дорожный знак. После этого легковушку отбросило на электроопору уличного освещения.

- Травмы получили водитель отечественного авто и его несовершеннолетний пассажир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выясняются все подробности происшествия.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз просят жителей региона, не давать своим несовершеннолетним детям садиться за руль автомобилей.

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