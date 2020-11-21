Въезд грузовиков в Иркутск в часы пик запрещен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске с 20 ноября вступил в силу закон о запрете въезда грузовиков в часы пик. Заезжать в город с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 запрещено большегрузам разрешенной максимальной массой более 5 тонн, а также тракторам и самоходным машинам.

- На въезде в город установили дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» с указанием времени ограничений, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Для транзитных грузовых автомобилей на 18 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на участке обход Иркутска есть две площадки для стоянки. Что касается нарушителей, то в первую неделю им будут выдавать предупреждение, а затем полицейские начнут их штрафовать.

Добавим, что запрет въезда грузовиков в Иркутск в часы пик действует до 1 декабря 2021 года.

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