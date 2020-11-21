Рабочего придавило буровой установкой в Нижнеудинске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Трагедия с 49-летним водителем ЗИЛа из Нижнеудинска произошла 19 ноября. В тот день он буксировал станочную буровую установку СБУ-100. В районе карьера, в 10 км от поселка Каменка Нижнеудинского района, водитель автомобиля и его напарник стали делать перецепку буровой установки. В этот момент автомобиль покатился назад, и придавил водителя к основанию установки. От полученной травмы головы, он скончался на месте.
- Начата проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей трагедии. Выясняются все подробности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Отдала 50 тысяч рублей, чтобы у меня вырвали ногти на ногах»: в Иркутске ищут жертв мошенницы Леди коготок (Подробности)
Бездомного заживо сожгли в Иркутске (Подробности)