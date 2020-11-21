Рабочего придавило буровой установкой в Нижнеудинске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия с 49-летним водителем ЗИЛа из Нижнеудинска произошла 19 ноября. В тот день он буксировал станочную буровую установку СБУ-100. В районе карьера, в 10 км от поселка Каменка Нижнеудинского района, водитель автомобиля и его напарник стали делать перецепку буровой установки. В этот момент автомобиль покатился назад, и придавил водителя к основанию установки. От полученной травмы головы, он скончался на месте.

- Начата проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей трагедии. Выясняются все подробности.

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