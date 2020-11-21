«Байкал-Энергия» обыграла «Старт» в Нижнем Новгороде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно начали первую выездную серию игр в новом сезоне Суперлиги. В Нижнем Новгороде бело-синие обыграли местный «Старт» со счетом 4:1.

Вперед наша дружина вышла уже на 6-й минуте матча. Отличился шведский легионер Мартин Ландстрем. Правда через 10 минут хозяева льда восстановили равновесие после четко реализованного 12-метрового удара в исполнении Максима Ширяева. На перерыв лидерами ушли все же наши хоккеисты. На исходе первого тайма мяч в ворота «Старта» отправил Вадим Чернов.

Минимальным преимуществом наши парни владели до 80-й минуты игры, пока третий мяч в ворота нижегородцев не отправил Владислав Кузнецов. Ну а точку в матче поставил полузащитник иркутян Руслан Тремаскин, который снял все вопросы о победителе.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая поднялась на третье место в турнирной таблице, проведет 24 ноября. В этот день иркутяне сыграют с «Водником» в Архангельске.