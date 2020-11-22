Аварийное отключение отопления произошло в 189 домах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этим утром, 22 ноября, около 8 часов, случилось аварийное отключение электроэнергии в котельной одного из поселков в Бодайбинском районе.

«В итоге без отопления и горячей воды остались жители 189 домов поселка Мамакан», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Это 157 одноэтажных зданий, 32- строения в два этажа».

В этих домах проживает 1275 человек, из них 344 – дети. На месте уже проводятся восстановительные работы. В них задействовано 12 специалистов. О предположительном времени возобновления подачи электричества в котельную не сообщается.

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