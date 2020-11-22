МЧС: метели и сильный ветер ожидаются в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

У сотрудников МЧС Приангарья на контроле предупреждение от синоптиков о том, что 22 ноября в Иркутской области местами в северных и западных районах – порывы ветра до 15-17 м/с, снег и метели. Что опасно, так как налипание снега и сильный ветер могут вызвать обрыв электрических проводов.

В остальных районах региона прогноз погоды на 22 ноября такой: переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с, порывы до 10-13 м/с. Днем 0…-5, если небо затянут облака, то до -8…-13 градусов.

В Иркутске сегодня также переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер дует со скоростью 4-9 м/с, столбики уличных термометров днем покажут -1…-3.

«Самое холодное 22 ноября было в 1993 году, днем было -32 градуса», - приводит статистику Яндекс. – «Самое теплое - в 1973 году, тогда уличные термометры показывали +3».

Отмечается, что этот день чаще всего пасмурный, как и сегодня.

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