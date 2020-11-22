Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: адреса, когда дадут электричество
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020 запланировано в понедельник в Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьских районах. Подача электроэнергии в некоторых домах этих округов прекратится на срок от 40 минут до десяти часов.
Как уверяют специалисты, плановые отключения необходимы для проверки и повышения надежности электросетей.
«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - предупреждают сотрудники Иркутской Электросетевой компании.
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020 пройдет на улицах Байкальская, Партизанская, Горная, Трилиссера, Карла Либкнехта, Давыдова, Марии Цукановой, Скушникова, Сурнова, Свердлова, Степана Разина, 4-я Железнодорожная, 5-ая Железнодорожная и других (см.таблицу)
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Правобережный район
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Свердловский район
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Октябрьский район
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Ленинский район
Отключение света в Иркутске 23 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК
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