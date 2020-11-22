266 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растет количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 266 заболевших. Общее число случаев инфицирования в регионе возросло до 30 175.

«Из этого числа большинство – 25 923, за сутки с инфекцией справились еще 294 человека», – сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

В больницах региона остается 4233 пациента. За сутки госпитализировано 12 заболевших. К несчастью, сегодня оперативный штаб также сообщил о новых смертях: умерло от COVID-19 еще 17 человек.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 771 зараженного, еще 135 с таким же диагнозом погибли от иных болезней. Общее число жертв в регионе – 906.

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