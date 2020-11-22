266 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области растет количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 266 заболевших. Общее число случаев инфицирования в регионе возросло до 30 175.
«Из этого числа большинство – 25 923, за сутки с инфекцией справились еще 294 человека», – сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
В больницах региона остается 4233 пациента. За сутки госпитализировано 12 заболевших. К несчастью, сегодня оперативный штаб также сообщил о новых смертях: умерло от COVID-19 еще 17 человек.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 771 зараженного, еще 135 с таким же диагнозом погибли от иных болезней. Общее число жертв в регионе – 906.
Читайте также:
Как работают световые маяки нового пассажирского лайнера МС-21. Корпорация «Иркут» опубликовала очередное видео с самолетом (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08