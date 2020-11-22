Картина с изображением врача-ангела украсит ковидный госпиталь в Бурятии. Фото: Министерство спорта и молодежной политики Бурятии

Выразить свою благодарность медикам за их нелегких труд решила молодая девушка из Улан-Удэ Сэлмэг Жапова. Она написала картину, изобразив на ней врача с крыльями за спиной, в респираторе, перчатках и защитном костюме, который крепко обнимает Бурятию.

«Я увидела, как нашим врачам сейчас очень нелегко. На данный момент медицинские работники подолгу не видят своих родных и близких, носят плотные костюмы, в которых им очень тяжело», - рассказала Сэлмэг пресс-службе Министерства спорта и молодежной политики республики Бурятия. – «Несмотря на все трудности, они помогают нашим жителям. Это героические люди».

Рисунок украсит госпиталь для больных коронавирусом на улице Солнечная в столице республики.

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