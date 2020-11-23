Погода в Иркутске: 23 ноября будет самым теплым за 60 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 ноября намерена установить рекорд. Сегодня уличные термометры в региональном центре покажут +1.

«Это будет самое теплое 23 ноября за 60 лет», - сообщает Яндекс. – «+1 – это на 8 градусов выше климатической нормы. А самое холодное 23 число последнего осеннего месяца было в 1999 году, тогда столбики опустились до -32».

В целом в столице Приангарья днем ожидается переменная облачность, возможно, пойдет слабый снег. Ветер дует с запада и северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в понедельник составляет 728 мм ртутного столба, что является нормой для данного времени года.

В Иркутской области 23 ноября синоптики прогнозируют небольшой снег, порывы ветра до 14 м/с. Днем за окном +1…-4, местами до -9.

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