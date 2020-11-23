Яков Сандаков, Роман Виктюк и экодиктант вызвали интерес у сибиряков на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главной новостью минувшей недели было назначение нового министра здравоохранения региона. Яков Сандаков прилетел в Иркутскую область из Москвы, где был главврачом городской поликлиники № 109. У чиновника два высших образования, он – доцент, кандидат медицинских наук. Свое первое большое интервью на иркутской земле он дал в эфире радио «Комсомольская правда». О чем рассказал новый министр – читайте здесь.

Вторым по числу запросов у сибиряков стал экодиктант, который писали онлайн с 15 по 18 ноября все желающие проверить свои знания. Вопросы касались знаков на упаковках – перерабатываемые или нет, о климате, о заповедниках и другом.

Михаил Жванецкий, Армен Джигарханян, Виктор Виктюк – это имена тех знаменитостей, что ушли из жизни в ноябре. Последним из них 17 числа умер Роман Виктюк. Его госпитализировали в конце октября, коронавирус, осложнения. Знаменитому режиссеру было 84 года.

Также жители Приангарья интересовались игровыми приставками, новинками кино и писали письма Деду Морозу, как и куда писать – смотрите здесь.

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