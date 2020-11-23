Итоговое сочинение в Иркутске 2020: из-за чего перенесли, когда пройдет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус вновь меняет планы. На этот раз они коснутся учеников 11 и 9 классов, которые 2 декабря должны были писать итоговое сочинение в Иркутске 2020. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки сроки написания сдвинули.

«Итоговое сочинение в 11 классах состоится весной, не ранее 5 апреля», - сообщает пресс-служба Министерства образования Иркутской области. – «Его успешное написание является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации».

Для девятиклассников даты итогового собеседования по русскому языку менять не стали: 10 февраля 2021 и дополнительные числа - 10 марта и 17 мая сохраняются. Однако, если в феврале ситуация с заболеваемостью не улучшится, то оно пройдет в дистанционном формате.

Напомним, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут заменить итоговое сочинение в Иркутске 2020 изложением.

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