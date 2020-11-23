Автобус с пассажирами опрокинулся в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром, 23 ноября, на автодороге «Промышленное шоссе» в Усть-Илимске опрокинулся автобус «ПАЗ». Он перевозил работников одного их предприятий Иркутской области.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников ГИБДД, 47-летний водитель автобуса не справился с управлением», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло на 3 километре автодороги: «ПАЗ» сначала выехал на обочину, а затем опрокинулся. Как отмечают в полиции, в аварии пострадали пять человек, им потребовалась помощь медиков.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП в Усть-Илимске выясняются.

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