Еще 268 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области говорить о снижении темпов распространения коронавируса не приходится. Ежесуточный прирост зараженных последнее время стабильно больше двух с половиной сотен. Сегодня Оперативный штаб Приангарья сообщил, что еще у 268 заболевших подтвердился COVID-19.

«В больницах региона 4217 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье – 30 443, выздоровело за сутки 26 человек, в общей сложности с вирусом справились 25 949 сибиряков.

Увы, 23 ноября снова сообщается о смертях от COVID-19. За сутки скончались еще 14 человек. С начала распространения коронавируса в регионе жертвами пандемии стали уже 920 заразившихся: причина смерти 785 - COVID-19, 135 – иные болезни.

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