Иркутская область ставит никотиновые антирекорды. Фото: Иван ВИСЛОВ

Иркутскстат делится антирекордами. Приангарье вышло на первую строчку рейтинга по количеству курящих среди других регионов Сибирского федерального округа. Каждый день затягиваются сигареткой 31,8% жителей Иркутской области. При этом больше пачки в день уходит у 9,4% зависимых, тогда как в других субъектах это в среднем 7%. Например, в Тыве тех, кто курит более 20 сигарет в сутки, вовсе нет, хотя там 22,6% жителей постоянно «употребляет» никотин. И это минимальный показатель в СФО.

Если же продолжить тему статистики, где больше, где меньше, то почти некурящая территория – это Чечня, где постоянно смолят лишь 2,1% жителей. В Ингушетии – 4,9%, в Дагестане – 9%, в Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии - 12-15%. В Крыму вредят здоровью 15% взрослых, в Татарстане, Липецкой и Рязанской областях – 16%.

Ну а чем, дальше на восток, тем, видимо, больше курильщиков. Потому что абсолютный антирекорд держит Чукотка – 48%, Магаданская область – 41%, Еврейская автономная область – 36%, Мурманская область и Бурятия - 34%. В других регионах Дальнего Востока доля ежедневно курящих тоже превышает российский показатель (22%) и составляет 23-30%.

- Молодые россияне курят с оглядкой на большинство, ищут в сигарете успокоение и удовольствие, силы для работы, а также коротают время и пытаются заглушить аппетит, - говорят о причинах пагубной «страсти» специалисты по результатам опроса. - А вот среди россиян после 60 лет, которые курят давно, 9,3% не мыслят жизнь без сигареты.