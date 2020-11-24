В Черемхово новогодний карнавал "Межнациональная елка " перенесут на следующий год

В городе Черемхово планировался новогодний карнавал «Межнациональная елка». Из-за пандемии он пройдет в следующем году. Участниками мероприятия станут дети разных национальностей и их родители.

Организатором выступает общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница». С проектом «Национально - культурный центр объединения граждан "Самовар" в 2020 году оно вошло в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Также на следующий год перенесена черемховская ярмарка «Сенной базар». В празднике, который состоится в июне 2021 года, будут участвовать учреждения культуры и образования, все городские национальные общественные организации.

С февраля 2021- го планируется провести в учебных заведениях мониторинг молодежного общественного мнения «Межнациональная толерантность в современной школе», студенческий форум "Планета одна на всех", задачей которого является воспитание у молодых людей толерантности, принятия и понимания людей других национальностей, формирование негативного отношения к насилию, агрессии и ксенофобии в любой форме.

Также в планах городская конференция "Черемхово – город дружбы народов», автобусная экскурсия «Дорогой Победы" по пяти военным памятникам и мемориалам, издание буклета «НКЦ города Черемхово «Самовар»: опыт работы по укреплению дружеских межнациональных отношений».