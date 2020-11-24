Рекордное число заразившихся COVID-19 во вторую волну за сутки зафиксировано в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки еще у 270 человек подтвердился COVID-19. Для второй волны пандемии в Приангарье – это рекордное число.
«Госпитализированными 24 ноября остаются 4134 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
Количество выздоровевших за сутки – 686, всего с инфекцией в регионе справились 26 635 человек. Радует, что большинство заразившихся побеждают вирус. Но есть и такие, кому медики помочь не смогли.
От COVID-19 в Приангарье скончались 800 человек, еще 136 зараженных коронавирусом умерли от других тяжелых заболеваний. Общее число жертв пандемии в Иркутской области – 936.
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