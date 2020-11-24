Врач перевел мошенникам 120 тысяч рублей, поверив в несуществующую компенсацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас полицейские ищут тех, кто пообещал стоматологу из Черемхова щедрую компенсацию за якобы некачественный глюкометр. Мошенники отследили его покупки в сети и выяснили, что он покупал прибор. На этом и сыграли.

- Как выяснили сотрудники полиции, заявителю на сотовый телефон позвонила женщина с московского номера, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Представившись сотрудником правоохранительных органов, она сообщила, что ранее заявитель приобретал прибор для измерения сахара в крови. Женщина пояснила, что техника оказалась фальсифицированной, счета указанной фирмы арестованы, а покупателям якобы положена компенсация в размере более полумиллиона рублей. По заверениям собеседницы, выплату может получить лично, прибыв в Москву, либо дистанционно, но тогда для оформления документов следует оплатить 17 тысяч рублей, что мужчина и сделал.

Этот шаг стал для мошенников точкой отсчета. Они поняли, что можно запросить еще. Поэтому и предложили оформить сертификат на 700 тысяч рублей, но "разницу" в 120 тысяч требовалось оплатить немедленно, что мужчина и сделал. Добившись необходимого, аферисты отключили телефон.