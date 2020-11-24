25 айфонов на 1,5 миллиона рублей похитил налетчик на салон цифровой техники в Ангарске

25 айфонов на 1,5 миллиона рублей похитил налетчик на салон цифровой техники из Ангарска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ограбление магазина цифровой техники произошло в Ангарске ночью 23 ноября. Преступник, сломав защитные жалюзи и вскрыв замок двери, пробрался в салон, и сразу направился к витрине с айфонами. Выбрав 25 самых дорогих моделей, он побросал их в сумку, и убежал. Владельцы магазина уже подсчитали ущерб. Он составил около 1,5 миллионов рублей. Сейчас грабителя разыскивают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают его особые приметы. На вид мужчине 20-30 лет, рост 160—170 см, плотного телосложения. Он был одет в серо-зеленую шапку куртка с цветными вставками, посредине темная горизонтальная широкая полоса, слева на груди большая буква «R», черные трико, и светлые кроссовки.

Всех, кто видел похожего под описание мужчину, просят обращаться в ближайший отдел полиции.