Уборка снега в Ленинском районе Иркутска идет под контролем жителей

В Иркутске идет очистка от снега улиц, остановок общественного транспорта, тротуаров, а также пешеходных переходов. Ленинский район города не исключение.

По словам специалистов комитета по управлению округом, уборку улиц будет выполнена при помощи 16 единиц специализированной техники, а также силами специалистов МУП «ИркутскАвтодор», которых более 250 человек. Остановки, тротуары и пешеходные переходы уберут вручную или с снегоуборочными машинами.

Что важно, жители Ленинского округа могут позвонить на «Горячую линию» по поводу уборки снега по номеру: (3952) 52-02-23 и (3952) 52-04-12.