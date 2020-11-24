Более 600 тонн металла на 7 миллионов рублей похитили в Усолье-Сибирском Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Подзаработать на воровстве металла решил 27-летний житель Усолья-Сибирского. Он взял в сообщники 20 человек, которые разбирали металлоконструкции с промышленной площадки бывшего химического комбината и других базах в Усольском и Заларинском районах. Кроме этого, они разукомплектовывали обесточенные линии электропередач и демонтировали рельсы с железнодорожных тупиков. «Работали» аккуратно, соблюдая меры конспирации. Например, в общении друг с другом использовали псевдонимы. Во время краж, оставляли наблюдателей, которые по телефону предупреждали их о посторонних.

- По версии следствия, они украли более 600 тонн металла на сумму более 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержали охотников за металлом в 2019 году. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Во время расследования, трое участников группы находятся под стражей, двое под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.