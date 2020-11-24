Пенсионерку, сорвавшуюся с крутого склона, спасли на заливе Якоби в Иркутске

Пенсионерку спасли на заливе Якоби в Иркутске - она оказалась между крутым склоном берега и тонким льдом реки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На заливе Якоби в Иркутске спасли пожилую женщину. Гуляя вдоль берега, любуясь Ангарой, она сорвалась с крутого склона и очутилась на узкой полоске земли. С одной стороны - возвышенность, на которую так просто не вскарабкаешься, с другой стороны - тонкий лед реки. Как выбираться? Сибирячка звала на помощь, прохожие ее услышали и вызвали спасателей.

- Для помощи пострадавшей было использовано альпинистское снаряжение, - рассказал заместитель директора МКУ города Иркутска «Безопасный город» по ГОЧС Андрей Залозный. - Она отделалась испугом, врачебная помощь не потребовалась.

Но если бы она не дождалась помощи и рискнула пойти по неокрепшему льду, могла случиться трагедия. Осень нынче теплая, река еще не замерзла. Выходить на поверхность опасно. Об этом предупреждают спасатели. Вблизи воды уже расставляют предупреждающие стенды.

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