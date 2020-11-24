На рынке в Нижнеудинске сгорел павильон с одеждой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 24 ноября на центральном рынке в Нижнеудинске произошел пожар. Рынок уже был закрыт, ни покупателей, ни продавцов, к счастью, внутри не оказалось. Горел павильон с одеждой.

- Из-за сильного задымления и закрытых павильонов пожарным потребовалось время для обнаружения возгорания, пришлось обследовать внутренние помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - После вскрытия павильона в 18.42 пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На месте работали девять человек и три единицы техники. Пострадавших нет.

Спасатели предполагают, что ЧП случилось из-за включенного электроприбора, оставленного в павильоне без присмотра. При этом пожарная сигнализация сработала только в соседнем магазине, сотрудники которого и вызвали МЧС. Теперь владелец и арендатор горевшего рынка попали под доследственную проверку.