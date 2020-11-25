Пробки в Иркутске 25 ноября: из-за ДТП затор у поселка Энергетиков. Фото: Яндекс.Пробки

В региональном центре утром в среду есть участки с затрудненным движением транспорта. Пробки в Иркутске 25 ноября образовались перед Иркутным мостом в сторону центра города, затор на самом мосту. Проезд затруднен практически до самой улицы Маяковского. Есть небольшие участки, раскрашенные красным цветом в сервисе Яндекс.Пробки, на улицах Сурнова, Рабочего Штаба, Баррикад, перед Академическим мостом со стороны м-на Синюшина гора, на ул. Лермонтова.

Пробки в Иркутске образовались на улице Костычева и Стасова из-за ДТП. Вблизи поселка Энергетиков, как сообщают очевидцы, «автобус задел машину».

«Пробки в Иркутске утром 4 балла, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду», - отмечают сотрудники Яндекса. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час, и к 10 часам достигнут 3 баллов».

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