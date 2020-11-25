«Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в Архангельске Фото: Анна ПОПОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» продолжили свою удачную выездную серию в Суперлиге. После победы в Нижнем Новгороде, бело-синие отправились в Архангельск, где уверенно обыграли «Водник» со счетом 6:2.

Первый тайм этой встречи закончился ничейным счетом. На гол нашего Рауана Исалиева, хозяева льда ответили точным ударом Ильи Насекина. Ну а второй отрезок полностью остался за иркутской дружиной. Наши парни отправили в ворота «Водника» еще пять мячей. Отличились Вячеслав Вдовенко, Вадим Чернов, Мартин Ландстрем, дубль оформил Андрей Прокопьев. Архангелогородцы смогли ответить на это лишь одним голом Сергея Калинина.

После этой победы «Байкал-Энергия» закрепилась на 3-м месте в турнирной таблице. Следующий матч иркутяне проведут 28 ноября в Кемерове против «Кузбасса».