Мошенники из Иркутска копировали объявления и брали предоплату за чужие иномарки

Мошенники из Иркутска брали предоплату за покупку несуществующих иномарок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутска и его 30-летняя соучастница размещали на сайте объявлений информацию о продаже автомобиля, как правило, недорогой иномарки. Причем сами объявления они не составляли, а копировали чужие, при этом снизив цену. По сравнению с рыночными, их предложения были ниже на 50-70 тысяч, что привлекало покупателей.

- Спрос на машину большой, внесите предоплату и мы повременим отвечать другим покупателям, - отвечали «продавцы» на звонки заинтересованных.

Брали с потенциальных покупателей несуществующих иномарок «взнос» в несколько тысяч рублей – переводом на банковскую карту - и отключали сим-карту. Объявление с сайта удаляли. На уловки попались жители Красноярского края, Бурятии и Иркутской области.

«Как установили следователи, от действий аферистов пострадали семь человек - жители Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Нижнеудинска, а также Железногорска», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Не исключено, что реальное количество обманутых граждан может быть значительно больше».

Накануне сибиряков задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

«Рекомендуем при покупке автомобиля любые финансовые операции совершать только после личной встречи с продавцом, проверять наличие подлинного собственника транспортного средства, а также узнавать нет ли обременений на машину, криминального прошлого у авто», - говорят полицейские.

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