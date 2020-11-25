Смертельное ДТП под Братском: в столкновении автомобилей погибло три человека. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Утром, 25 ноября, в пригороде Братска в Иркутской области произошла крупная авария. Столкнулись две иномарки – легковой автомобиль Тойота Королла и кроссовер Ниссан Икс-Трейл.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров седана скончались на месте, водителям обеих машин потребовалась госпитализация», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По нашим данным столкновение произошло около 8.20 утра».

На месте аварии уже работает следственно-оперативная группа. Идет доследственная проверка. Предстоит выяснить что стало причиной ДТП, были ли нарушены правила ПДД.

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