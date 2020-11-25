Ковидные центры планируется создать на базе поликлиник Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в Иркутске заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В нем приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены правительства региона, представители федеральных ведомств.

Полпред отметил, что в связи с большой нагрузкой на поликлиники необходимо рассмотреть вопрос создания при них ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями.

Дистанционные консультации врачей можно будет получить и по номеру единой информационной линии «122», которая начнет работать в Приангарье к концу этой недели. Для работы на горячей линии планируется привлечь и специалистов профильных региональных министерств.

- На линии для удобства будет работать «голосовой помощник». Робот сможет распределять обращения по конкретным специалистам, - сообщил Игорь Кобзев.

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