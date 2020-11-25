В Иркутской области увеличат объемы тестирования на коронавирус

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в рамках визита в Иркутскую область вместе с главой Приангарья Игорем Кобзевым посетил станцию скорой помощи. Здесь создано мобильное автоматизированное место врача. С помощью специальной программы доктора могут в режиме реального времени отслеживать наличие свободных коек в стационарах.

- Ситуация с коечным фондом сегодня выровнялась, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Дополнительно открыты инфекционное отделение в Иркутской городской клинической больнице №3 на 90 коек, второй корпус в Ангарском перинатальном центре на 104 места. В целом все медучреждения, которые занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией обеспечены необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты, оборудованием. Организована работа единой информационной системы, куда все медорганизации загружают данные о наличии медикаментов.

Полпред и губернатор посетили и лабораторию Иркутского областного диагностического центра, где зашла речь о необходимости наращивания объемов тестирования на Covid-19. Пока в регионе выполняют около 10 тыс. тестов в сутки. В планах увеличить это число до 16 тысяч.

Также в ходе визита в Приангарье Сергея Меняйло предложил аптечным сетям региона рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты.

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