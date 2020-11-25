Еще 273 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области не снижаются темпы распространения новой коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился еще у 273 человек. На данный момент для второй волны это самое большое число зараженных за сутки. Количество случаев инфицирования на территории Приангарья таким образом возросло до 30 986.

«В больницах региона находятся 4132 инфицированных», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «За сутки выздоровели 411 человек, всего вылечили 27 046 заболевших».

Также сегодня, 25 ноября, стало известно, что еще 14 человек умерли от COVID-19. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 814 заразившихся, еще 136 с таким же диагнозом сгубили иные тяжелые болезни.

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