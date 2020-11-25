Открыта продажа авиабилетов Иркутск-Сочи на лето 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для тех иркутян, которые уже запланировали отпуск у моря на лето 2021 года. Одна из иркутских авиакомпаний открыла продажу билетов на следующий год, на рейсы Иркутск-Сочи. Полеты будут выполняться через Барнаул, с 26 мая по 3 октября 2021 года по средам и воскресеньям на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров. Цена билета в одну сторону составит от 15035 рублей.

– Лето 2020 года показало, что полеты из Иркутска в Сочи пользуется большим спросом, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Поэтому, на следующее лето мы решили открыть продажи пораньше.

Также любой желающий пассажир сможет приобрести страховку от заражения COVID-19. Она будет действовать 14 дней после полета.

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