Пешеходный мост через Иркут планируют построить к 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске разработают проект пешеходного моста через реку Иркут. Средства на эти цели заложены в проекте городского бюджета на 2021 год.

– Необходимость в строительстве пешеходного моста через реку в этом районе давно назрела. Об этом говорят и жители, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Садоводство «Иркутянин» находится на Казачьих лугах. В теплый сезон дачники переправляются на эту территорию на пассажирском пароме, а в остальное время им приходится добираться к своим участкам по льду, что, конечно же, небезопасно. Поэтому для удобства дачников важно начать работу по строительству пешеходного моста. После разработки проекта и прохождения необходимых экспертиз, приступим к его возведению. Завершить работы на объекте планируем к 2024 году.

Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, в проекте муниципального бюджета на следующий год в рамках реализации мероприятия «Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрены средства на проектирование моста - 5,5 млн рублей. После получения положительных заключений экспертиз будут запланированы средства на строительство объекта.