Под суд за обман 15 автовладельцев в интернете пойдет сибиряк.

Интернет- мошенничества процветают. Доверчивых жителей страны обманывают лже-банкиры, которым они переводят деньги на подставные счета и многочисленные продавцы всего на свете, от машин и квартир до украшений, которые греют в руки на онлайн-продажах. Сообщений об этом много. Мошенников ловят и они отвечают в суде. Но конечно, не сразу. Сейчас в Усолье-Сибирском отправлено в суд дело за серию обманов в интернете, которые совершил 23-летний молодой человек.

- Молодой человек зарегистрировался под вымышленным именем в социальной сети, указал ненастоящее место проживания, вступил в тематическую группу, в которой участники обменивались информацией по ремонту транспортных средств, и заключали сделки купли-продажи запчастей, - рассказывают нехитрые подробности его промысла в ГУ МВД по Иркутской области. - Он искал в сообществе запросы на запчасти для мотоциклов и предлагал приобрести детали у него. Чтобы убедить собеседников отправить ему предоплату за несуществующий товар, 23-летний «предприниматель» отправлял собеседникам фотографии, найденные им в интернете.

Люди ему верили на слово и переводили, кто 4, а кто и 13 тысяч рублей. Конечно, дальше все шло по классике. Товар не отправлялся, а телефон переставал отвечать на звонки. Таким образом, начиная с 2019 года, он обманул 15 жителей разных регионов страны, в том числе из Москвы , Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Краснодара, Тулы и Вологды.