Сибиряк убил жену из-за того, что она спрятала от него алкоголь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия произошла вечером, 21 ноября в квартире дома по улице Автотранспортная, в Улан-Удэ. Все началось с того, что 87-летний мужчина вернулся домой, и устроил себе застолье с алкоголем. Изрядно опьянев, он уснул. А когда проснулся, не нашел свою недопитую бутылку.

Оказалось, что ее спрятала 80-летняя жена. Отдавать спиртное она отказалась. Тогда разъяренный муж схватил нож и несколько раз ударил им супругу. От полученных травм она скончалась на месте. Пенсионер же, осознав, что натворил, вызвал скорую помощь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». - рассказывают в пресс-службе СУ по Бурятии. – Мужчине предъявлено обвинение.

Сейчас следователи выясняют все подробности этой трагедии.

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