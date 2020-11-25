Волонтеры Приангарья получили награды

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Волонтеров Приангарья наградили памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе». Встречу с добровольцами провели полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– С самого начала пандемии коронавирусной инфекции вы помогаете людям, - обратился к активистам Сергей Меняйло. - Но сегодня по сравнению с весной задач стало больше. Одна из них поставлена Президентом России - обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые лечатся не только в стационарах, но и на дому. В Иркутской области таких более 5000 человек. В доставке лекарств нужна, в том числе, помощь волонтеров.

Как отметил Игорь Кобзев, представители армии добровольцев Иркутской области прикладывают все усилия к тому, чтобы поддержать жителей Приангарья в сложившейся непростой ситуации.

- Мы встречаемся в очень трудное время. Продолжается эпидемия коронавируса. И в этой обстановке волонтеры проявляют гражданскую позицию, помогают людям. Они без всяких призывов готовы оказаться в первых рядах добровольцев, взять на себя смелость и ответственность, – подчеркнул губернатор Приангарья.

На встрече полпреда и губернатора с добровольцами обсуждались темы организации работы волонтеров, оказания им содействия со стороны власти.

- В настоящее время областным правительством оказывается необходимая поддержка ресурсным центрам добровольчества в виде предоставления средств индивидуальной защиты, питания, транспорта, методических рекомендаций, помещений для обеспечения деятельности. Эта поддержка будет продолжена и после снятия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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