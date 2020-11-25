Сибиряк получил срок за то, что 14 лет назад убил мужчину за 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За убийство по найму 14-летней давности осужден житель Иркутской области.

- Знакомый предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Мужчина согласился и попросил предоставить ему сведения о внешности жертвы, маршруте передвижения, месте и времени совершения преступления.

В декабре 2006 года он вооружился металлической трубой и ножом и напал на свою жертву на улице в Тайшете. Сначала избил его трубой, затем заколол лезвием в шею и голову. Мужчина от ужасных ран погиб на месте.

Увы, но о мотивах заказчика ничего не сообщается. Он уже умер. А вот 42-летний исполнитель на днях услышал приговор суда. Он получил в общей сложности 25 лет в исправительной колонии строгого режима.

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