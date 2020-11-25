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Сибиряк получил срок за то, что 14 лет назад убил мужчину за 50 тысяч рублей

Ему дали 25 лет в колонии строгого режима
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк получил срок за то, что 14 лет назад убил мужчину за 50 тысяч рублей

Сибиряк получил срок за то, что 14 лет назад убил мужчину за 50 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За убийство по найму 14-летней давности осужден житель Иркутской области.

- Знакомый предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Мужчина согласился и попросил предоставить ему сведения о внешности жертвы, маршруте передвижения, месте и времени совершения преступления.

В декабре 2006 года он вооружился металлической трубой и ножом и напал на свою жертву на улице в Тайшете. Сначала избил его трубой, затем заколол лезвием в шею и голову. Мужчина от ужасных ран погиб на месте.

Увы, но о мотивах заказчика ничего не сообщается. Он уже умер. А вот 42-летний исполнитель на днях услышал приговор суда. Он получил в общей сложности 25 лет в исправительной колонии строгого режима.

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