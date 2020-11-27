Сибиряк может отправиться в тюрьму из-за долга в 27 миллионов рублей
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Житель Ангарска взял в банке кредит в 27 миллионов рублей и не вернул. Кредиторы обратились в суд. Там было вынесено постановление о необходимости вернуть займ.
«Лист о возбуждении исполнительного производства поступил судебным приставам Ангарского района», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Добровольно рассчитываться с задолженностью мужчина не спешил. К нему был применен все разрешенные законом принудительные меры: у него изъяли деньги на расчетных счетах, вычитали из зарплаты и иных «получек». Однако, доход в один миллион рублей от судебных приставов сибиряк скрыл.
«Это послужило основанием для возбуждения уголовное дела по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», - рассказали «КП»-Иркутск» специалисты.
Сейчас проводится расследование, после дело отправят в суд. Ангарчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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