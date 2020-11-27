В Россельхозе рассказали, есть ли в Иркутской области птичий грипп Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На территории всей России сохраняется опасность птичьего гриппа. Вирус гриппа А, как называется он по-научному, может быть занесен больными, переболевшими пернатыми, а также теми, кто еще находится на стадии инкубационного периода.

«Некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести, вплоть до смертельной», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Особенно уязвимы в этом плане личные подворные хозяйства и мелкие товарные фермы, где птиц содержать выгульным способом. Чтобы вовремя остановить распространение инфекции, ее требуется своевременно обнаруживать. Так на протяжении всего года специалисты Россельхознадзора региона, берут пробы у птах на фермах, а также у диких особей.

Как рассказали специалисты корреспондентам КП-Иркутск, положительных проб на грипп у птиц в Приангарье не выявлено.

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