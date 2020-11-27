За долги по ЖКХ сибирячку выселили из трехкомнатной квартиры в общежитие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Свирска вместо трехкомнатной квартиры теперь будет жить в общежитии, а все из-за коммунального долга. Женщина копила его несколько лет, в общей сложности набежало около 600 тысяч рублей.

- Несколько лет она игнорировала выставленные счета за потребление воды, отопления и электроэнергии в квартире, предоставленной ей по социальному найму администрацией, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

В итоге городская мэрия подала в суд, и решение вынесли не в пользу должницы. Судебные приставы ее выселили.

Как ранее сообщал сайт irk.kp.ru, сибиряк может отправиться в тюрьму из-за долга в 27 миллионов рублей. Он взял эту сумму в кредит, но в срок не вернул. А доход в миллион рублей скрыл от судебных приставов.

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