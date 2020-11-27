78-летняя пенсионерка погибла под колесами "Лады" в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло утром 27 ноября на одной из улиц Братска. Под колеса автомобиля «Лада» попала 78-летняя женщина. Она умерла от полученных травм еще до приезда скорой помощи. Известно, что за рулем отечественного авто сидел 64-летний мужчина.

- Проводится доследственная проверка, - сообщается в официальной группе ГУ МВД по Иркутской области в "ВКонтакте". - Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии.

Неподалеку от этого места находится пешеходный переход. Один из очевидцев уже предоставил записи с регистратора, и сейчас полиция изучает их, чтобы понять, где конкретно сбили пенсионерку.

Как уже сообщал сайт irk.kp.ru, в Иркутске найден водитель "Тойоты", которая ночью 26 ноября протаранила ограждение у скульптуры Бабра в центре города. Разбив машину, владелец бросил ее на улице и сбежал, но попал на камеры видеонаблюдения.

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