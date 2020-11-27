Первый полет МС-21 с российским двигателем состоится до конца года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили Иркутский авиационный завод.

- На ИАЗе есть возможность нарастить объем производства МС-21. Сейчас в ангаре стоит самолет с российским двигателем ПД-14, который до конца года должен совершить свой первый полет, - отметил Денис Мантуров.

Напомним, что ранее МС-21 собирали с американскими двигателями Pratt&Whitney. Несколько таких лайнеров уже прошли летные испытания.

В рамках визита в регион Денис Мантуров также отметил, что с учетом проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Иркутская область за 10 месяцев в сфере промышленности показала рост – около 4%. В целом 50% экономики и внутреннего регионального продукта формируется в Приангарье за счет промпредприятий.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что ряд промышленных предприятий региона повышают престиж не только Приангарья, но и всей страны.

- Сегодня важно помогать бизнесу. В области действует 121 инвестиционный проект. Сумма вложений составляет более 2 трлн рублей. Новые предприятия дадут региону 27 тыс. рабочих мест, - сказал руководитель области.

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