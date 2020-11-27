Центр управления регионом открылся в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Наладить оперативное взаимодействие исполнительной власти с населением Иркутской области, сделать работу правительства еще более открытой и ориентированной на нужды людей – задачи Центра управления регионом, который создан в Приангарье.

Напомним, что в начале 2020 года Президент России Владимир Путин поручил открыть такие центры по всей стране. В ряде регионов они уже работают и даже получили негласное название «жалобная книга».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на открытии ЦУРа подчеркнул, что эта информационная площадка позволит быстро решать вопросы, с которыми обращаются жители, независимо о того, где они живут – в областном центре, или в отдаленных территориях региона. В дальнейшем такие центры планируется создать во всех муниципалитетах.

- В работе ЦУРа используется специализированная информационная платформа, с помощью которой сотрудники будут распределять по ответственным ведомствам жалобы и вопросы жителей региона, а затем размещать ответы. Особенность системы – оперативность. Ответ человек должен получить в течение суток, - сказал губернатор.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.