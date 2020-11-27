Синоптики сообщили: 30-градусные морозы надвигаются на Иркутскую область. Фото: Влад КОМЯКОВ

Морозы идут! И это уже факт. Большинство из нас, конечно, скажет - давно пора. Все-таки Сибирь. Но внутренне каждый поежится. Ведь не хочется, чтобы относительно теплая зима сменялась холодами. Однако без вариантов - декабрь уже скоро. Об этом же напоминает иркутский гидрометцентр.

Правда, в самом Иркутске в ближайшие выходные, 28-29 ноября, еще можно погулять по городским улицам и скверам в прекрасном настроении.

- На сутки по Иркутску ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -20...-22, днём -11...-13, - уточняет Гидрометцентр .

Это 28 ноября, в субботу. Но и в воскресенье, 29 ноября, погодка на юге региона не подкачает. И даже в Братске не холодно.

А ге же тогда морозы, спросите вы. Как и положено, они начинают наступление на регион с севера. А север - это Жигалово, Качуг...Здесь, при ясной погоде и днем будет -20. А ночью все - 30. Потом фронт пойдет на Маму и Бодайбо, а скоро такая погодка доберется и до Иркутска, который пока еще согревает теплый фронт.

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