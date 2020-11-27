Серийного барсеточника поймали в Иркутске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске поймали преступника, который «зарабатывал» тем, что воровал сумки из салонов автомобилей. Итак, 8 октября у дома по улице Красноярская, он разбил стекло припаркованной Тойоты, и вытащил сумку, в которой находились документы, телефон и 70 тысяч рублей.

- Барсеточником оказался 24-летний иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ранее он был судим за разбой. Выяснилось, что он причастен еще к трем кражам из автомобилей, которые он совершил период с 8 октября по 17 ноября в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска.

Теперь, на барсеточника возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские еще раз советуют иркутским автомобилистам не оставлять в салоне сумки и ценные вещи.

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